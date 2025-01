Ilveggente.it - Gratta e vinci, piovono milioni: basta un numero per vincerne 5

, miracolo a Loano: con 20 euro ha vinto 5.Chi lo sa, magari aveva comprato una manciata di biglietti della Lotteria Italia e la delusione l’aveva pure assalita, nel momento in cui aveva scoperto che nei suoi tagliandi non c’era l’ombra d’un quattrino. Ci piace pensare che sia andata proprio in questo modo, ma non perché siamo sadici, no. Semplicemente perché è confortante poter sperare che la dea bendata abbia voluto darle, in un certo qual modo, una seconda possibilità.unper5 – Ilveggente.itSì, parliamo di seconda chance perché non poteva certo immaginare, la donna protagonista della storia che ci accingiamo a raccontarvi, che qualche ora dopo l’estrazione, avvenuta durante la puntata di Affari Tuoi, la fortuna avrebbe comunque trovato il modo di raggiungerla.