Futuro Dybala, Roma fiduciosa: clausola in scadenza e ingaggio spalmato

Il destino di un calciatore cambia spesso e in fretta, in base ad una voce, un interessamento, una prestazione più o meno buona; è il destino di chiunque viva questo mondo a certi livelli. Lo sa bene Paulo, che nell’ultimo anno solare ha visto il suoallain bilico molte volte, con la costante di una permanenza nella capitale messa in discussione ad ogni sessione di mercato. Emblematica questa prima metà di stagione: prima il no all’Arabia di quest’estate, non particolarmente apprezzato dai Friedkin, gli acciacchi sotto De Rossi e Juric, l’addio quasi certo direzione Galatasaray ed il sorriso ritrovato sotto Ranieri.Un’altalena di emozioni per la Joya, che sembra aver riscoperto fiducia nei mezzi stratosferici che ha e soprattutto una condizione fisica di tutto rispetto, da gestire ma che gli permette di determinare.