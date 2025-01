Lanazione.it - Freddo e vento sulla Toscana: neve in quota e disagi, poi cambia tutto. Le previsioni

Firenze, 13 gennaio 2025 – Un’ondata diartico continua a interessare la nostra regione, anche oggi sferzata da forti venti di grecale che ovviamente accentuano la percezione delle basse temperature. La situazione attuale Leper i prossimi giorni La rimonta dell’anticiclone Oggi, lunedì 13 gennaio, la Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla pervalida fino alla mezzanotte nelle aree del Casentino e della Valtiberina, dove sono attese deboli nevicate o episodi di nevischio. Un’altra allerta gialla per, già in vigore, è stata prolungata per tutta la giornata e si estende ora anche ai territori della Lunigiana e della Garfagnana. Le raffiche di grecale stanno raggiungendo velocità considerevoli: fino a 60-70 km/h in pianura, 70-90 km/h sulle colline ecosta centro-meridionale, e 100-120 km/h sui crinali appenninici.