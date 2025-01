Calciomercato.it - Erede Kvaratskhelia, incubo Juve per il Napoli

Leggi su Calciomercato.it

Nuova puntata della telenovela legata al futuro del georgiano e del club azzurro che sta andando a caccia del sostitutoIn questa fase di mercato tanti club di Serie A stanno studiando i colpi da mettere a segno in questa seconda parte della sessione invernale. I primi giorni, a quanto pare, sono serviti solamente da studio, per capire condizioni e occasioni, possibilità e alternative. Anche chi ne ha più bisogno, infatti, non si è ancora mosso con decisione. In primis lantus, il Milan e la Roma. Solo la Lazio ha preso Arijon Ibrahimovic, classe 2005 che aumenterà le soluzioni a centrocampo e sulla trequarti per Baroni.Kvicha(LaPresse) – calciomercato.itIn casainvece Manna e De Laurentiis sono alle prese con una grana bella grossa come quella di, in orbita PSG.