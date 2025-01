Inter-news.it - Dimarco: «Kolarov un ‘esempio’. Inzaghi ‘sottovalutato’. Inter si diverte!»

Federicoè il protagonista del quinto episodio della nuova stagione di My Skills, il format di DAZN in collaborazione con EA FC 25: di seguito le dichiarazioni del calciatore dell’.Senti di essere tra i migliori terzini al mondo? Se non altro, nel 2025 hai dimostrato questo.Questo lo lascio dire a voi perché non mi piace parlare di queste cose. Onestamente, ci sono tanti terzini in Europa che sono fortissimi e che stanno dimostrando di essere veramente di alto livello. Mi piace anche confrontarmi, vedere come giocano gli altri terzini, perché si può sempre imparare qualcosa di nuovo.Il tuo modo di calciare è davvero. Puoi spiegarci il tuo segreto?Uso il collono del piede sinistro, è la parte del piede che mi consente di dare la giusta forza per cercare di mettere l’attaccante in condizione di far gol.