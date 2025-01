Romadailynews.it - Cina: approva +5.000 mld yuan prestiti per progetti immobiliari di “lista bianca”

Leggi su Romadailynews.it

ti per icinesi della “” hanno superato i 5.000 miliardi di(circa 695,5 miliardi di dollari), secondo quanto comunicato ieri dall’Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria (NFRA). I rischi delle piccole e medie istituzioni finanziarie cinesi sono stati ridotti in modo significativo e il meccanismo della “” si e’ rivelato efficace, ha dichiarato la NFRA. Saranno compiuti sforzi per accelerare la riforma e la riduzione dei rischi delle piccole e medie istituzioni finanziarie e per affrontare le istituzioni ad alto rischio.La NFRA ha inoltre dichiarato che si dovrebbe lavorare per espandere tale meccanismo e aumentarne l’efficienza, nonche’ per costruire un nuovo modello di sviluppo del settore immobiliare.