Brescia, la piccola Sofia uccisa da un Suv nel parcheggio dell'asilo. La difesa della guidatrice: "Nonna e nipotina non dovevano trovarsi lì"

– Un pomeriggioscorsa estate, facendo manovra in auto nel posteggioLittle England di, aveva travolto e ucciso laArchetti, nemmeno due anni. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per la 76enne che era al volante di quel Suv e ora l’anziana sarà chiamata a difendersi dall’accusa di omicidio stradale di fronte al gup, Cesare Bonamartini, il 16 aprile prossimo, quando comparirà per l’udienza preliminare. La vicenda di, primogenita di una coppia di casa a Cellatica, aveva sconvolto tutta la comunità, anche quella scolastica. Era il 3 giugno scorso, circa le 16. A quell’ora ilscuola privata bilingue di via Caduti del lavoro pullulava come d’abitudine di bimbi che avevano terminato la giornata all’asilo oppure le lezioni alla scuola primaria.