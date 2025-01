Sport.quotidiano.net - Australian Open, Sinner vince in 3 set contro Jarry. Tsitsipas eliminato al primo turno

Melbourne, 13 gennaio 2024 – Seconda giornata di match agliin 3 setNicolas. È iniziata alle 14 (le 4 in Italia) a Melbourne la difesa del titolo vinto un anno fa. Il numero uno del mondo e campione in carica del torneo supera ilbattendo il cileno Nicolás, in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-1. Non una partita semplice. Ci sono infatti voluti 2 tie-breack (nele secondo set, vinti per 7-2 e 7-5) per piegare il tennista cileno. "Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set”. Sorride Janniknell’intervista a fine partita. “Dell'Australia – ha detto il numero uno del mondo dopo aver vinto il suo match – mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall'altro.