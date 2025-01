Ilrestodelcarlino.it - "Ascensore rotto. Niente cinema per i disabili"

"Si sono presentati al, hanno fatto la fila per i biglietti ma quando sono arrivati davanti al botteghino per scegliere il film e pagare il ticket gli è stato detto che purtroppo per un guasto all’non sarebbero potuti salire in sala. Tutto questo è successo al Multiplex di Città delle Stelle, ieri, perché mio fratello è un disabile gravissimo su sedia a rotelle e non c’era modo di portarlo in sala". A segnalare il fatto è il fratello del ragazzo contà, che indignato per la situazione vissuta dal fratello e dal suo assistente, si è rivolta al Resto del Carlino. Quello che si è verificato domenica, a detta del personale del Centro Commerciale Città delle Stelle, è stato uno spiacevole caso. Purtroppo, dicono dal Centro, l’unico mezzo per rendere possibile l’accesso in sala alle persone su sedia a rotelle è proprio l’che, nella giornata di sabato 11 gennaio, ha avuto un grave guasto.