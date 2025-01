Quotidiano.net - Terremoto oggi ad Ampezzo, un’altra forte scossa nel territorio di Udine

), 12 gennaio 2025 – Torna a tremare la terra in provincia di. Undi magnitudo 4 è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 14.51. L’epicentro è localizzato ad, a una profondità (ipocentro) di 8 km. Nella notte del 10 gennaio un altro sisma aveva interessato il Nord Ovest del Friuli Venezia Giulia: in quel caso la magnitudo era di 3.6. Notizia in aggiornamento