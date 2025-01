Esports247.it - SWAPMEAT, un rouge-lite cooperativo fuori di testa dalle meccaniche interessanti

Abbiamo avuto il piacere di essere stati invitati alla closed beta di(denominata dagli sviluppatori SUPER SIZE Meat Lab playtest), untinte cartoonesche e decisamentedi.Il gioco si propone come uno sparatuttoin cui sarà possibile prendere possesso dei torsi e delle gambe dei nemici sconfitti e utilizzarli per ottenere (e utilizzare) i loro poteri. Durante la mia sessione di prova in questo periodo natalizio non ho avuto troppo tempo per giocarlo in cooperativa fra amici (o meglio, non lo hanno avuto LORO il tempo) ma devo ammettere che, dopo aver capito lebase del gioco, sono riuscito a divertirmi anche con gli altri partecipanti alla closed beta in giro per il mondo.Il primo approccio è stato piuttosto confusionario.