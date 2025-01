Ilfattoquotidiano.it - Sorpresa, la manutenzione del Mose costa troppo: la nuova governance la dimezza. Ma il numero di utilizzi è 5 volte le stime iniziali

Con il nuovo anno è cambiata ladeldi Venezia, il sistema di dighe mobili che deve difendere la città dall’acqua alta, ma non sono cambiati i problemi. Adesso al comando del sistema c’è l’urbanista Roberto Rossetto, nominato sette mesi fa presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque. Solo alla vigilia di Natale ha ottenuto da un decreto del Consiglio dei ministri i compiti, le funzioni e le risorse finanziarie prima appannaggio del commissario straordinario Elisabetta Spitz, che è così cessata dall’incarico.Nella prima uscita pubblica, Rossetto ha rilasciato un’intervista alla giornalista Roberta Brunetti de Il Gazzettino, in cui ha dato un annuncio destinato a segnare il futuro dell’opera. Ladelle singole paratoie, annosa e costosissima questione, non avverrà più ogni 5 anni, come previsto dai progetti, ma raddoppierà a dieci anni.