Ilgiorno.it - Ponte del Passo vecchio e “malato“. Cantieri in vista con nuove idee

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo la riparazione, conclusa lo scorso 20 dicembre, si annunciano nuovi lavori aldel, uno snodo fondamentale per collegare i due rami del lago, la Valtellina e la Valchiavenna. Anas ha infatti disposto una serie di interventi di manutenzione straordinaria che serviranno a consolidare il passaggio sul Mera, realizzato 86 anni fa e costretto a fare i conti con il traffico sempre crescente. "Si tratta di un progetto molto importante, del valore di circa 1,8 milioni di euro già finanziati, che manterrà comunque intatta l’importanza storica dele la sua rilevante funzione per il tessuto socioeconomico del territorio - spiega la consigliera regionale Gigliola Spelzini - Anas ha predisposto che lazzazione e lavori, di cui si stima l’avvio nell’anno in corso, saranno effettuati prevalentemente in orario notturno e con misure tali da limitare eventuali disagi, evitando chiusure totali al traffico".