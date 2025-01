Lapresse.it - Papa Francesco: “Preghiamo per la pace, la guerra è sempre una sconfitta”

Leggi su Lapresse.it

“Non dimentichiamoci di pregare per la. Launa“. Lo ha detto, affacciandosi dal Palazzo apostolico in occasione della recita dell’Angelus. La vicinanza agli abitanti di Los Angeles“Sono vicino agli abitanti della contea di Los Angeles, California, dove nei giorni scorsi sono divampati incendi devastanti. Prego per tutti voi” le parole di, affacciandosi dal Palazzo Apostolico in occasione della recita dell’Angelus.