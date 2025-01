Lettera43.it - Nuovi attacchi hacker all’Italia: banche, porti e aziende nel mirino

da parte della crew filorussa Noname057(16) contro obiettivi italiani. Dopo quelli di sabato 10 gennaio che hanno colpito siti di ministeri e istituzioni, nelsono finiti i siti di(come Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi),(Taranto e Trieste) e(come Vulcanair). L’agenzia per la cybersicurezza nazionale ha avvisato i soggetti colpiti ed è al lavoro per supportarli nel ripristino delle funzionalità. La novità del giorno è che si registranoaggi anche da un altro gruppo filo-palestinese, Alixsec, che tra gli altri ha attaccato Olidata.Glidopo la visita di Zelensky a RomaGlidel 10 gennaio erano avvenuti dopo la visita del presidente ucraino Zelensky a Roma. Su Telegram, i criminali informatici avevano così attaccato la premier Meloni: «Il primo ministro italiano ha confermato il sostegno completo all’Ucraina in un incontro con Zelensky durante la sua visita a Roma.