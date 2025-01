Masseroni Marchese sfrattata dal Comune | dopo avere costruito l’impianto non ha pagato 44 milioni di euro

Ilgiorno.it - Masseroni Marchese sfrattata dal Comune: dopo avere costruito l’impianto non ha pagato 4,4 milioni di euro

L’associazione sportivadovrà lasciarecomunale di via Terzaghi, vicino al Monte Stella, entro il prossimo 31 agosto. La prossima stagione calcistica il club calcistico giovanile dovrà trovare una nuova casa, perché ilha avviato la decadenza della concessione alladella convenzione grazie alla quale l’associazione sportiva poteva utilizzare. Il motivo della decadenza riguarda il mancato pagamento delle fideussioni concesse dall’amministrazione alla società sportiva per realizzaredove ha giocato negli ultimi anni, un mancato pagamento che Palazzo Marino quantifica in 4,7di. Più nel dettaglio, nella determina datata 10 gennaio si spiega che tra il 2011 e 2014 ilha approvato la prestazione di due fideiussioni in favore della, a garanzia degli importi alla stessa concessi a titolo di mutuo dall’Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo sulla suddetta area e per spese relative ad opere di bonifica, rispettivamente di 3,5die 760.