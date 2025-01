Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez 3-6, 0-3 Australian Open 2025 in DIRETTA: break in apertura di secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’azzurro chiede l’intervento del fisioterapista.continua a toccarsi lo sterno ed appare sofferente in volto come se avesse qualche dolore intercostale.0-3 Gioco: si ferma in rete il rovescio dell’italiano.40-15 Risposta a tutto braccio diche non trova per poco il campo.30-15 Servizio al centro e dritto ad incrociare perche prende la rete ma non ha bisogno di giocare il colpo a volo.15-15 Scappa in lunghezza il rovescio di. È l’ottavo gratuito dell’azzurro in questo set.0-15 Grande difesa diche recupera dai teloni e poi chiude con un rovescio lungolinea tirato a tutto braccio.Gesto di stizza dell’italiano che scaglia a terra la racchetta.0-2tiene bene lo scambio sulla diagonale di rovescio ma perde il controllo del dritto dal centro.