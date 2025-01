Ilgiorno.it - Le differenze tra uomo e donna e i veri segreti della longevità

Paola Seni Melograni Cara Paola, ormai sento di poterti dare del tu (!) carissima collega nonna, ho riflettuto sulla tua risposta di domenica scorsa e credo di poterti chiedere altre notizie sulla senescenza: perché le donne vivono molto più di noi uomini? Perché è così importante la socializzazione? Io pratico i tuoi suggerimenti ma restano ancora molti interrogativi! A presto, collega nonna.Nonno Danilo Caro Nonno Danilo, che piacere continuare a colloquiare con te! La questioneriguarda tutti noi ed è meraviglioso che dall’800 in poi l’aspettativa di vita in generale (maschi e femmine) sia raddoppiata! Questo fenomeno positivo prende il nome di “Life Span” ossia aspettativa di vita. Le donne in Italia arrivano in media a 85,2 anni, gli uomini a 80,7 quindi ne vivono 4,5 più degli uomini.