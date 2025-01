Sport.quotidiano.net - La rabbia del tecnico: "Errori da non ripetere. Sarò severo con chi inizierà ancora così». Caja non fa sconti a nessuno: "Approccio molle e passivo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Realista come il re. Attiliose da una parte non può che essere soddisfatto, dall’altra striglia la squadra per la partenza soft che ha avuto. "Abbiamo avuto un inizio non positivo – esordisce– siamo stati troppo molli e passivi, con una difesa che non è accettabile e non ci deve appartenere. Da questo nostro atteggiamento hanno preso fiducia ed entusiasmo. Sonoche non dobbiamo, altrimentimoltosu chi inizia la partita". Poi il coach analizza la sfida. "Abbiamo preso il ritmo giusto in attacco nel secondo quarto, mentre difensivamente abbiamo spaccato la partita nel terzo e quarto parziale. Nessuna partita è scontata specie se giochi con uno straniero e per questo ringrazio la società e il presidente Tedeschi che hanno offerto la disponibilità a trovare un sostituto di Gabriel per questi 2-3 mesi in cui lui non ci sarà".