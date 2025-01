Ilnapolista.it - Inzaghi: «Frattesi? Mai litigato, non è vero. Se fossi in lui, resterei all’Inter»

Leggi su Ilnapolista.it

Simoneè intervenuto a Dazn al termine della gara vinta dcontro il Venezia per 1-0. Focus del suo intervento sicuramente la prestazione solida – anche se messa a rischio nel finale, clamoroso il palo di Busio al 73? – della sua squadra, ma pure la situazione. In molti da giorni parlano del suo possibile trasferimento alla Roma o al Napoli e lo stesso Marotta nel pre-partita aveva messo le mani avanti dichiarando che nel mercato dall’oggi al domani tutto può succedere.: «sa che da noi c’è tanta concorrenza»Di seguito l’intervento dell’allenatore dell’Inter all’emittente:«Non era semplice per noi dopo la finale persa in quel modo ma i ragazzi sono stati bravissimi. Eravamo stanchi e acciaccati ma abbiamo fatto un’ottima gara.»Però andava chiusa prima?«Nel secondo tempo le nostre azioni potevano portare al gol, poi abbiamo trovato uno Stankovic che ha fatto ottime parate.