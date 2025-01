Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes e Kevin Owens sono “inseparabili”, SmackDown finisce con dei tavoli in frantumi

Leggi su Zonawrestling.net

Ancora mancano tre settimane al PLE Royal Rumble e al match valido per l’Undisputed WWE Championship tra, ma come ogni settimana anche questa notte i duevenuti alle mani ignorando le richieste del GM Nick Aldis e l’intervento di arbitri e ufficiali. Serata complicata per, impegnato su più fronti, ma con due occhi anche dietro le spalle per le eventuali imboscate die così è stato sin dall’inizio di.Lotta tra il pubblicoL’American Nightmare è ufficialmente passato al contrattacco. Dopo i tanti attacchi diadesso è lui a giocare d’anticipo e così quando stanotteè apparso tra il pubblico insultandoper l’aiuto dato a Roman Reigns, il WWE champion non ha atteso oltre ed è andato in mezzo al pubblico a battagliare col suo prossimo sfidante.