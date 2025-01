Lanazione.it - Violento con la madre era ai domiciliari. Evade, arrestato di nuovo

San Giustino (Pg), 11 gennaio 2025 - Era aima. La fuga è durata poco però perché i carabinieri della Stazione di San Giustino, si sono messi subito nelle tracce dell'uomo, e lo hanno di. Il 48enne era aipoiché autore di atti persecutori nei confronti della. Al momento del controllo dei Carabinieri non è stato trovato in casa. I successivi accertamenti svolti dai militari dell’Arma hanno permesso in poco tempo di rintracciarlo addirittura fuori del proprio comune di residenza. Raggiunto e accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è statoe sottoposto nuovamente - su disposizione dell’Autorità Giudiziaria - alla misura coercitiva restrittiva al suo domicilio.