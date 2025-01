Metropolitanmagazine.it - Timofej Andrijashenko, chi è il marito di Nicoletta Manni

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è sposata con il, ballerino lettone nominato primo ballerino del corpo di ballo del Teatro alla Scala dal 2018. Ad unirli anche la passione per la danza, visto cheè dal 2014 la prima ballerina, etoile del Teatro La Scala di Milano. Proprio grazie alla danza i due si sono incontrati ed innamorati e la proposta di matrimonio è arrivata, a sorpresa, durante lo spettacolo di Roberto Bolle all’Arena di Verona.aveva da poco terminato la sua esibizione quando il compagnosi inginocchia con tanto di anello e le chiede di sposarlo. Un momento davvero emozionante per la ballerina, ma anche per lo stesso Roberto Bolle, i ballerini presenti sul palco e tutto il pubblico dell’Arena di Verona. Si parlava da tempo di matrimonio per i due primi ballerini che da tempo vivevano insieme, ma la proposta è arrivata a sorpresa sul palco dell’Arena di Verona a fine esibizione del balletto di Romeo e Giulietta, Romeo e Giulietta su musica di Sergej Prokoviev nella versione di Kenneth MacMillan.