.com - Serie Galaxy S25: trapelate le specifiche tecniche complete

Leggi su .com

LaS25 non introduce innovazioni significative nel design, mentre miglioramenti incrementali riguardano le prestazioni e le funzionalità, in particolare legate all’intellgienza artificaile, consolidando la posizione di Samsung nel mercato degli smartphone premium.Samsung annunciaUnpacked 2025: in arrivo laS25S25:Samsung si prepara a ridefinire gli standard del mercato smartphone con laS25. Questa nuova linea, composta daS25,S25 Plus eS25 Ultra, offre una combinazione di design moderno, prestazioni eccellenti e funzionalità innovative. Ecco tutte ledella.Design e DisplayLaS25 presenta un design rinnovato, con una maggiore ottimizzazione degli spazi e bordi arrotondati per una migliore ergonomia.