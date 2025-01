Donnapop.it - Rita Pavone ha una figlia segreta? Vi sveliamo tutta la verità sulla cantante

Leggi su Donnapop.it

è un’artista con una carriera lunga oltre sessant’anni, amatissima dal pubblico di tutte le età. Eppure il suo matrimonio ha suscitato un vero e proprio scandalo. Scopriamo tutto di seguito!Leggi anche: Sugarfree, ecco chi è ilMatteo Amantia Scuderi: sapete tutto su moglie e figli? Vila sua vita privatacresta dell’onda da quando aveva diciassette anni,ha intepretato canzoni diventate icone della musica italiana. Suoi sono i successi di Cuore, Datemi un martello, Viva la pappa con pomodoro, Il geghegè, Come te non c’è nessuno, Alla mia età, soltanto per citare alcuni brani da lei cantati!Diventata popolare all’inizio degli anni Sessanta, il matrimonio con Teddy Reno ha alzato un polverone dirompente per quei tempi, non ancora maturi per accogliere una storia d’amore come la loro.