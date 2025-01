Bergamonews.it - “Non detto”, la mostra di Viveka Assembergs a Seriate

Nello spazio espositivo Virgilio Carbonari del Palazzo Municipale di, grazie all’Associazionese Arti Visive, dal 12 gennaio al 2 febbraio si terrà la“Non” della scultrice. Pubblichiamo l’introduzione del catalogo allaa cura di Carlo Jacopo.“Non” nasce dal desiderio di esplorare il dialogo sottile tra materia e idea, corpo e introspezione, forma e significato.in questa occasione facilita un dialogo intimo e profondo con l’opera d’arte, che non viene semplicemente esposta, ma anche interpretata in prima persona, con l’invito a interrogare il nostro rapporto con lo spazio, con gli altri e con noi stessi.Lo spazio espositivo, con la sua configurazione, è pensato per favorire questo dialogo, creando un contrasto netto tra scultura e fotografia.