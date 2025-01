Terzotemponapoli.com - Napoli Basket, Valli: ”Contro la Virtus Bologna vogliamo giocarcela fino in fondo”

Riporta il sito ufficiale del: ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A per la S.S.che affronta in trasferta domani la. L’insi disputerà alle ore 20:45 allaSegafredo Arena.La S.Sdi Coach Giorgioè reduce da due successi ottenuti nelle ultime tre giornate di campionato. La squadra è partita per, dopo aver sostenuto una seduta di allenamento in mattinata. Gli azzurri non sono ancora riusciti a centrare il primo successo in trasferta, mentre laè reduce da due vittorie consecutive in campionato ottenute nei confronti di Scafati e Reggio Emila ed è terza in classifica con 20 punti insieme a Trapani. In Eurolega la, allenata dal nuovo coach Ivanovic, dopo le dimissioni di Banchi, ha ottenuto ieri sera un prestigioso successoBaskonia Vitoria con il punteggio di 76-74.