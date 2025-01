.com - Marracash, l’album È finita la pace da un mese in vetta alla classifica

la, il nuovo album disi conferma per la quarta settimana consecutiva al primo posto dellaFIMI degli album più venduti in ItaliaÈla, il nuovo album di– pubblicato a sorpresa lo scorso 13 dicembre – si conferma per la quarta settimana consecutiva al primo posto dellaFIMI degli album più venduti in Italia. Questo traguardo si aggiungecertificazione di disco d’oro, ottenuta a due settimane dpubblicazione e con le sole copie digitali., il settimo in studio, arriva a tre anni dall’ultimo progetto ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in preorder in versione fisica nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia anche CD autografato (sold out), CD Deluxe, vinile autografato (sold out) e Picture Disc.