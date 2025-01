Liberato è cresciuto e ci parla di noi

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 10 dicembre 2025- E’ diil primo album uscito con l’anno nuovo: l’anonimo napoletano, che da anni ormai ha costruito attorno alla sua immagine una vera e propria questione identitaria, ha scelto un momento particolare per pubblicare- con buona sorpresa del fandom- un lavoro nuovo che da anni ormai gli affezionati attendevano. E così, al termine del countdown che si è portato via il 2024, i fan si sono sentiti vibrare il cellulare: l’annuncio social con quella frase codificata che fa parte ormai di una serie di formule e schemi che ricorrono dal 2019: “canta ancora”.Cos’è il progettoE’ il 9 maggio del 2019 quando nell’etere web appare un album che va subito virale: la rosa bianca su sfondo nero, un cantante che mischia sonorità elettriche, con una voce giovane che fonde assieme napoletano e inglese, in quello che poi diverrà un marchio di fabbrica.