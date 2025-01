Ilrestodelcarlino.it - L’enigmatica “E“ negli stemmi sugli edifici. Eugenio Beauharnais padrone di casa nostra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uguccioni Nelle campagne a volte si incontrano case con uno laterizio a forma di scudo, murato sulla porta, e lo scudo sormontato da una corona e talora da una data regge una E, che in realtà è una epsilon greca. Alcune di quelle case sono talvolta inglobate nelle periferie. È la E di(1781-1824), figliastro di Napoleone e viceré d’Italia, e anche genero del re di Baviera. Buon amministratore e soldato valoroso (l’esercito italico al momento della caduta di Napoleone ancora difendeva sul Po e sul Mincio il cuore di quello che stato il regno d’Italia, il "bello italo regno" per dirla con il Foscolo), il congresso di Vienna gli riconobbe a titolo di proprietà enfiteurica lo stesso enorme appannaggio in beni immobili, di cui già godeva come viceré d’Italia: più di duemila poderi e più di cento palazzi, tutti all’interno dello Stato pontificio, credo quasi tutti nelle Marche.