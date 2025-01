Calciomercato.it - Lazio-Como, Fabregas fa il bilancio: “Due punti persi. Nico Paz non sta bene”

Il tecspagnolo parla dopo il pareggio all’Olimpico in superiorità numerica, con orgoglio e una punta di rammaricoIlesce con un punto dall’Olimpico contro la, meritando qualche qualcosa in più vista la prestazione e le occasioni create, soprattutto con la superiorità numerica per l’espulsione di Tchaouna.Cesc(LaPresse) – calciomercato.itIl pareggio rende orgoglioso, ma non senza rammarico perché la vittoria era dietro l’angolo. Le parole del tecspagnolo in conferenza stampa:Risultato che sta stretto? “Sì, sono arrabbiato per il risultato, potevamo vincere. Sono due, ma sono anche molto orgoglioso e contento della performance della squadra. Siamo giovani, ma stiamo facendo passi in avanti, per la prima volta all’Olimpico, è difficile vincere nel calcio anche contro una squadra così che aveva una panchina fortissima.