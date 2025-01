La rete elettrica gli idranti il cambio climatico | le cause degli incendi a Los Angeles Sembra un castigo divino

Leggi su Open.online

Sono almeno sei i grandiche stanno ancora colpendo la contea di Lose 11 persone sono morte. Questo l’ultimo aggiornamento sulla situazione dei roghi nella metropoli da parte delle autorità, che hanno avvertito che il bilancio delle vittime è provvisorio. Più di 100.000 persone sono sotto ordine di evacuazione, con altre decine di migliaia in allerta. E oggi la domanda è: perché la città sta bruciando da giorni? Ad aggravare il disastro di Pacific Palisades sono state la mancanza di prevenzione, la volontà di risparmiare soldi, le riserve idriche non adeguate alle emergenze e i piani regolatori. Che hanno permesso di costruire in zone oggi difficili da difendere in caso dio.Gli«Al momento, non stiamo utilizzando gli», ha spiegato il capo dei pompieri di LosKristin Crowley.