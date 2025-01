Ilfoglio.it - Là dove non c’è fibra. Eutelsat rompe con Tim, si scalda Space X

Il bando per le connessioni nelle zone remote della Lombardia potrebbe non essere l’unica opportunità perX di rafforzarsi sul mercato italiano con la sua rete di satelliti Starlink perché un altro bacino potenziale di clienti sta per diventare accessibile. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Foglio, il contratto che Tim ha sottoscritto nel 2020 con la multinazionaleper offrire servizi di connessione in aree sprovviste diottica sarebbe stato interrotto., che ha come azionista di riferimento il colosso indiano Bharti ed è partecipata dal governo britannico e da quello francese, avrebbe deciso di mettere fine all’accordo che negli ultimi quattro anni ha consentito a Tim di servire anche i clienti che vivono nelle zone più remote del paese. Fu l’ad Luigi Gubitosi a volere che Tim arrivasse “ovunque” e così firmò il contratto di 150 milioni conper diffondere il più possibile la banda larga attraverso i satellitiKonnect e Konnect Vhs.