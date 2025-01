Iodonna.it - In a “A Complete Unknown” (in uscita il 23 gennaio) l'attore di Dune e Wonka indossa i panni del grande cantante folk nel momento in cui il ragazzo di St. Louis County, Minnesota, arriva a New York

Superbo. Toccante. Fantastico. Ipnotico. La sua è la performance dell’anno. A caso, ecco un pugno di osanna tributati a Timothée Chalamet da note riviste cinematografiche. Hai voglia a cercare una recensione che non sia entusiastica, o non deliri per la sua performance in A, nei cinema italiani dal 23. Non la trovi. Il severo critico del Newer, che pure accusa il film di mitizzare il giovane Bob Dylan, ammette tuttavia che l’«indovina in modo incredibile la voce e il modo di cantare di Dylan». Timothée Chalamet è Bob Dylan.