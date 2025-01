Il giardino più brutto del mondo si trova in Nuova Zelanda. Menzione d'onore a una casa di Brescia - Le foto

Leggi su Open.online

Erba gialla, aiuole disomogenee, piante un po’ in affanno ed erbacce che crescono anche sul cemento. È Leisa Elliott (nellaqui in alto), residente nei pressi di Christchurch, in, la vincitrice della seconda edizione del World’s Ugliest Lawn, il concorso che premia il prato piùdel. Si tratta di un’iniziativa nata un anno fa nel comune svedese di Gotland con un obiettivo nobile: promuovere il risparmio di acqua sull’isola. Nel 2022, un periodo di siccità ha spinto le autorità locali a imporre un divieto di irrigazione, che ha portato inaspettatamente a una vera e propria gara. Prima tra i residenti e poi in tutto il.Ildi Leisa ElliottElliott ha detto di aver cercato di creare un«che si prendesse cura principalmente di se stesso, creando il suo ritmo naturale».