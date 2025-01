Lanazione.it - Firenze, indagine tra i residenti del Gasometro: per il 90% la priorità è la pulizia

, 11 gennaio 2025 – Il 90% deichiede maggioree manutenzione regolare, l’80% sottolinea la necessità di più sorveglianza e controllo degli accessi, mentre il 75% ritiene prioritario il miglioramento dell’illuminazione pubblica. Questi sono alcuni dei dati emersi dall’condotta da Metaper conto della community Voci dal, che ha coinvolto i cittadini per identificare le criticità e leper il quartiere. I risultati sono stati presentati ieri sera durante il secondo incontro, che ha visto una partecipazione numerosa e appassionata, organizzato dalla community “Voci dal”. Nata spontaneamente dall’iniziativa di alcuni, la community è cresciuta rapidamente, arrivando oggi a coinvolgere circa 300 membri. Attraverso un gruppo WhatsApp, i social network e incontri dal vivo, “Voci dal” si è affermata in poche settimane come un punto di riferimento per chi desidera migliorare la qualità della vita nel quartiere.