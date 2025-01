Iltempo.it - De Girolamo sbarca in radio con "Maschio Selvaggio". E svela una novità

Nunzia Dee Gianluca Semprinino incon "", il nuovo programma di Rai2 in onda dal 12 gennaio ogni domenica dalle 12.00 alle 13.30: un originale viaggio nella "mascolinità" contemporanea per esplorarne con curiosità e ironia gli aspetti più autentici fino a quelli più esilaranti, anche mettendo in discussione stereotipi e convenzioni sociali. Un'ora e mezza di intrattenimento in un format che vedrà i due conduttori confrontarsi con i loro compagni di viaggio, prendendo spunto da notizie curiose della settimana, nazionali e internazionali, per interrogarsi sulle complessità dell'universo maschile e su come il concetto di "uomo" stia cambiando. Non mancheranno, dunque, ospiti vip che si racconteranno in maniera inedita, mentre iascoltatori saranno chiamati a intervenire attraverso simpatiche rubriche sentimentali che potranno offrire spunti di riflessione.