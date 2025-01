Secoloditalia.it - Da De Mita a Lourdes, l’ex deputato ora fa il giudice dei miracoli: “Ne ho verificati 4, anche un tumore al pancreas…”

Sul “Corriere della Sera” di oggi un medico italiano, che nel frattempo ha preso i voti da frate laico, il dottor Alessandro de Franciscis, commenta la sua recente nomina a responsabile del Bureau des constatations médicales di, l’Ufficio delle constatazioni mediche istituito nel 1883 dal dottor George Fernand Dunot de Saint-Maclou per indagare sui presuntiche avvengono nel santuario mariano ai piedi dei Pirenei. Sessantanove anni, pediatra. Alessandro de Franciscis, casertano, vive vicino al Santuario da quindici ani e il suo ambulatorio dista 400 metri dalla Grotta di Massabielle in cui Bernadette Soubirous, quattordicenne analfabeta oggi santa, raccontò di aver visto apparire la Vergine per diciotto volte dall’11 febbraio al 16 luglio 1858. Le sue rivelazioni sono inedite e interessanti.