Donnaup.it - Creme antirughe efficaci: una ricerca individua quelle che funzionano davvero. E non è quella la Lidl!

Leggi su Donnaup.it

Passano gli anni e lesono la nostra ancora di salvezza per mostrare un aspetto il più possibile giovane e fresco. Ma non tutte sono egualmente.Ognuna di noi, in fase di acquisto, dovrebbe valutare prima di tutto la propria tipologia di pelle, perreche meglio risponde alle esigenze personali. Mista, secca, sensibile, disidratata: se non sappiamo come orientarci, chiediamo aiuto a un medico specializzato, al farmacista o ad un professionista del settore estetico.Verifichiamo poi la consistenza e se la consideriamo troppo densa e carica, scartiamola. Un’emulsione perfetta deve fondersi con l’epidermide e lasciarla idrata, mai unta!Impariamo a leggere l’etichetta perre la concentrazione degli ingredienti e le recensioni delle utenti sul web.