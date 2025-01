Notizie.com - Cosa sappiamo del nuovo attacco hacker di NoName057: l’Italia nel bel mezzo di una guerra informatica

dovrebbe iniziare ad aiutare se stessa e, prima di tutto, la sua sicurezza”. Il collettivofilorussoè tornato ad attaccare.Alle prime ore del mattino di oggi i criminali informatici hanno messo fuori uso i siti web dei Ministeri di Esteri e Infrastrutture e Trasporti, Consob, Carabinieri, Marina, Aeronautica, nonché aziende del trasporto pubblico locale come l’Atac di Roma, l’Amat di Palermo, l’Amt di Genova.deldinel beldi unaGlihanno rivendicato l’sul proprio canale Telegram(16). Il collettivo ha agito all’indomani della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Italia. Nell’occasione la premier Giorgia Meloni ha confermato il sostegno italiano nella difesa dell’Ucraina contro l’aggressione russa, cominciata nel febbraio 2022 ed ancora in corso.