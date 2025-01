Metropolitanmagazine.it - Chi sono i due ex mariti di Anna Galiena, John e Philippe Langlet: “Uomini sbagliati”

ha avuto due grandi amori nella sua vita, con i quali è convolata a nozze. Il primo, uno scrittore americano di nome, definito da lei stessa come “l’uomo giusto al momento sbagliato”; il secondo, il produttore cinematografico, che ha invece etichettato come “l’uomo sbagliato al momento giusto”. Entrambi i matrimoni siconclusi con un divorzio e non ha avuto figli, sebbene nel suo cuore sentisse ardere il desiderio di una maternità. “Mi sentivo portata a diventare madre, ma non è successo“, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. “Forse, dato il mio lavoro non era possibile conciliare i due ruoli. Non mi sento irrealizzata, vivo felicemente un’esistenza solitaria. Il mio sogno è ritirarmi, un giorno, in una piccola isola siciliana, di cui non dico il nome, e dove posseggo una piccola casa, per godere in pieno del mistero della natura”.