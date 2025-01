Sport.quotidiano.net - Calvisano, doppia missione. Vincere in campo e fuori

Domenica 19 gennaio (alle 14.30) ripartirà il cammino della serie A di rugby con l’ultima giornata di andata, ma il, che renderà visita al Piacenza, ha già la certezza di arrivare al giro di boa del girone 2 davanti a tutti. La lunga pausa in concomitanza con le feste natalizie rappresenta l’occasione giusta per tracciare un breve consuntivo in casa giallonera all’inizio del nuovo anno al quale il sodalizio bassaiolo guarda con ambizioni molto importanti: "Le cose fino a questo momento stanno andando assolutamente bene – è la sintesi del presidente Mariano Bandera – Non avremmo mai pensato di chiudere l’anno in questo modo e questo non solo per le otto vittorie consecutive conquistate, ma anche per il gioco e la compattezza di un gruppo, allenato molto bene, che si sta confermando di indubbio valore.