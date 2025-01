Oasport.it - Bolelli e Vavassori iniziano a razzo ad Adelaide: cancellano 4 match-point a Krawietz/Puetz e conquistano il trofeo!

Inizia bene il 2025 per Simonee Andrea. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto nella finale del torneo di doppio ad(Australia) i n.2 del seeding, Kevin/Tim, con il punteggio di 4-6 7-6 (4) 11-9 in 2 ore e 3 minuti di partita. Untiratissimo in cui il duo tricolore ha cancellato ben quattroagli avversari. Si tratta del quarto titolo della coppia nostrana, buon viatico in vista degli imminenti Australian Open.Nel primo set l’avvio non è dei migliori per, costretti a inseguire per una gestione del secondo game imperfetta. Il piemontese e l’emiliano però trovano il modo per mettere in difficoltà in risposta i due tedeschi e il contro-break si materializza nel settimo gioco. La battuta però non funziona come dovrebbe e i teutonici sanno approfittarne a dovere, capitalizzando la palla break e aggiudicandosi il parziale 6-4.