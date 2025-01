Lanazione.it - Bilancio, vigilia avvelenata. La destra tuona sulle multe

Leggi su Lanazione.it

Seduta fiume in vista. Lunedì approda ildi previsione in consiglio comunale. Un maxi pacchetto che ingloba l’aggiornamento al documento unico di programmazione e il piano triennale degli investimenti. La maggioranza della sindaca Funaro - che detiene la delega al- ha bisogno di mettersi alle spalle l’inghippo dell’esercizio provvisorio dopo lo sgambetto in capigruppo sotto Natale da parte delle opposizioni, che di fatto ha causato lo slittamento del voto del parlamentino sulla delibera. Diciannove gli emendamenti depositati dalle opposizioni, alcune dei quali oggetto in trattative serrate per il ritiro laddove il semaforo di ordini del giorno strategici ricevessero dalla maggioranza il semaforo verde. Alla, daForza Italia cannoneggia contro la giunta alle prese con la sua prima manovra dall’insediamento.