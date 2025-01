Ilfattoquotidiano.it - Andrea Stroppa, l’uomo di Musk annuncia una “pausa dalla scena pubblica” con un lungo “autointerrogatorio alla coscienza”

, che su X si firma Claudius Nero’s Legion,unadal discorso pubblico. Il 31enne informatico, consideratodi Elonin Italia e attualmente sotto indagine per l’inchiesta che ha coinvolto il manager di Sogei Paolino Iorio e l’amministratore delegato di Digital Value, hato il suo temporaneo ritiro con unpost su X in cui si sottopone a un “”. “Mi prendo unadal discorso pubblico”, ha dichiarato, spiegando di essere in una fase di riflessione profonda.Nel suo post, il 31enne affronta i temi che negli ultimi giorni hanno coinvoltoe il ruolo dell’Italia nel settore aerospaziale, criticando l’enorme investimento fatto nel progetto Galileo e nel programma Copernicus che ha portato, secondo lui, a ritardi e sprechi.