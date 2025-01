.com - Ambulanti via dal Vaticano, arriva la sentenza del Tar

La decisione di allontanare glidall’area deldurante il Giubileo 2025 è stata confermata dal Tar del Lazio. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato da alcuni commercianti contro i provvedimenti del Municipio I di Roma, che prevedono la delocalizzazione delle attività di vendita ambulante per garantire una migliore gestione degli spazi e dei flussi turistici in occasione dell’evento religioso.in, lae i prossimi passiIl Tar ha ritenuto che non vi fossero motivi sufficienti per sospendere l’efficacia delle ordinanze municipali. Secondo il tribunale, le ragioni legate alla sicurezza, all’ordine pubblico e al decoro urbano prevalgono rispetto alle richieste degli. La trattazione collegiale del ricorso è stata fissata per il 28 gennaio, ma intanto la misura rimane in vigore.