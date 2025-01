Ilrestodelcarlino.it - A Palermo con Botteghin e le due punte?

Come vi abbiamo raccontato pochi giorni dopo l’apertura del calciomercato, la strategia del Modena è al momento chiara. Intervenire solo se sarà ritenuto necessario (magari a seguito di una uscita), altrimenti continuità e fiducia nella rosa che progressivamente ha messo da parte infortuni e problemi. Strategia che si è notato molto bene in questa settimana, prima della trasferta di. Poche voci, poco chiacchericcio di mercato nonostante si fosse parlato di cessioni quasi certe ma per le quali i canarini vorrebbero offerte congrue e tanto impegno sul campo con l’obiettivo di recuperare anche gli ultimi reduci da acciacchi. Poi, se ci saranno occasioni, Andrea Catellani valuterà. E dunque, dal campo, il recupero di, Ponsi e Caso appare ormai cosa molto vicina alla realtà, addirittura il primo è candidato per un posto in difesa a causa della squalifica di Zaro e Cauz.