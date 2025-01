Bergamonews.it - ? LIVE! Udinese-Atalanta 0-0: la Dea fallisce l’aggancio al Napoli

0-0Marcatori: –(3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue (50? Rui Modesto), Lovric (66? Atta), Karlstrom, Payero (66? Ekkelenkamp), Kamara; Thauvin, Sanchez (82? Iker Bravo). All. Runjaic.A disp. Padelli, Selvik, Touré, Kabasele, Ebosse, Abankwa, Zemura, Pafundi, Brenner, Pizarro.(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (46? Kossounou), Djimsiti (24? Hien), Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; Pasalic (61? Samardzic); De Ketelaere (82? Brescianini), Lookman (61? Zaniolo). All. Gasperini.A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Ruggeri, Sulemana, Brescianini.Arbitro: MarianiAmmoniti: 29? Scalvini (A), 48? Kolasinac (A), 56? Lovric (U)Espulsi : 17? Malecki (vice allenatore) per proteste La cronaca94? – E’ finita al Bluenergy Stadium: 0-0 tra94? –vicina al gol con Samardzic! Guizzo dell’ex che si libera e calcia col mancino: il portiere dell’vola e prolunga in corner90? – Scocca il novantesimo: saranno quattro i minuti di recupero85? – Bella incursione di Ederson che viene chiuso in area dalla precisa chiusura di un ottimo Solet85? – Scocca l’85’ al Bluenergy Stadium: cinque minuti più recupero al termine di82? – L’esaurisce i cambi: esce De Ketelaere, entra Brescianini80? – Siamo entrati negli ultimi dieci minuti di gioco a Udine: regge lo 0-079? – Esce Alexis Sanchez: entra Iker Bravo74? – L’risponde da corner: cross di Samardzic per il colpo di testa di Kossounou che non inquadra il bersaglio72? – Ci prova Thauvin, su scarico di Atta, ma la girata del numero 10 viene bloccata in presa da Carnesecchi66? – Due cambi anche nell’: fuori Lovric e Payero, dentro Ekkelenkamp e Atta61? – Doppio cambio nell’: fuori Pasalic e Lookman, dentro Samardzic e Zaniolo60? – Inserimento di Payero che apre per Kamara, il cui mancino da posizione molto defilata decolla in curva56? – Ammonito Lovric: pestone ai danni di De Roon e primo giallo tra le fila friulane50? – Primo cambio nell’: fuori Ehizibue, infortunatosi ad inizio ripresa, e dentro Rui Modesto48? – Thauvin alza troppo la mira: il suo calcio di punizione si spegne abbondantemente sopra la traversa47? – Subito brivido per l’! Hien sbaglia il retropassaggio, Carnesecchi allontana ma spedisce direttamente sui piedi di Sanchez che viene steso al limite da Kolasinac: giallo per il bosniaco46? – Gasperini toglie Scalvini, ammonito nel primo tempo: al suo posto entra Kossounou46? – Inizia il secondo tempo!45’+3 – Finisce il primo tempo al Bluenergy Stadium: 0-0 tra45? – DOPPIA INCREDIBILE OCCASIONE PER L’! Cross di Kamara per il colpo di testa di Sanchez che centra il palo, poi sulla ribattuta del legno ci prova ancora il cileno che colpisce la traversa, prima del terzo tentativo di Payero che non riesce a superare Carnesecchi.