Vento forte, abbattuti cinque alberi a elevato rischio caduta

Prato, 10 gennaio 2025 – Stamani sono statid'urgenzaa Prato, lungo la pista ciclabile in via Firenze – lato Bisenzio – tra la stazione e il ponte Petrino, interessata da lavori di riqualificazione. È stata presa questa scelta per ragioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità. La stabilità degliera infatti in fase di valutazione da parte dei tecnici di Consiag Servizi nell'ambito dell'indagine sullo stato di salute di tutto il patrimonio arboreo cittadino. Gli approfondimenti fatti durante i lavori hanno evidenziato diverse criticità, valutate poi comea causa deldi ieri sera e dell'allerta meteo annunciata dalla mezzanotte di oggi a tutta la giornata di domani. Come spiegato dall'assessore al verde pubblico Marco Biagioni “si è trattato di un fatto eccezionale, deciso in poche ore e motivato dall’esigenza di garantire l’incolumità dei cittadini.