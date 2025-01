Thesocialpost.it - Trovato cadavere a Luino, si tratta del 56enne Gilberto Bracelli: era scomparso a settembre

Le ricerche di, 56 anni,lo scorso 16da Novaggio, in Canton Ticino, si sono concluse tragicamente. Il suo corpo senza vita è stato riquesta mattina, venerdì 10 gennaio, in via San Pietro a, nei pressi della baita degli Alpini.La segnalazione è arrivata da una donna che stava passeggiando con il suo cane nella zona. I carabinieri della stazione locale, intervenuti subito dopo la chiamata, hanno effettuato i rilievi sul posto, riuscendo a identificare l’uomo grazie ai documenti ritrovati con il corpo. Presenti anche i vigili del fuoco e il medico legale, la dottoressa Rossetti, per accertare le condizioni del decesso.La scomparsa diaveva sollevato profonda apprensione. La Polizia cantonale del Ticino aveva diffuso un appello pubblico, e la vicenda era statata anche dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, che aveva cercato di ricostruire i suoi ultimi movimenti.